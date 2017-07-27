В Норвегии 15-летняя девушка напала с ножом на посетителей торгового центра, есть погибший и пострадавшие

Следователи норвежского Кристиансанна задержали 15-летнюю девушку, которая напала с ножом на сотрудницу и посетительницу торгового центра. Одна женщина была убита, а другая ранена, пишут "РИА Новости".

Нападение произошло вечером в среду. Сообщается, что 17-летняя Мария Скуланд скончалась в больнице от полученных ранений, состояние второй пострадавшей 23 – летней женщины оценивается как критическое, она переведена в клинику в Осло.

Читайте такжеНапавший на туристов в Хургаде мужчина получал приказы от боевиков ИГИЛ - СМИ

Девушку задержали через несколько минут после нападения. "Полиция получила четкое описание от свидетелей, что привело к быстрому задержанию. Оно не было драматичным", - сообщила представитель полиции Сесилие Педерсен Хилле.

По данным правоохранительных органов, нападавшая девушка сбежала из специализированного учреждения для несовершеннолетних. Нападавшей предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. По словам адвоката задержанной, девушка пока не может давать показания из-за эмоционального состояния, сейчас ею занимаются медики. В четверг суд должен принять решение о необходимости предварительного заключения для подростка.

Как сообщал УНИАН, в Швейцарии преступник с бензопилой напал на прохожих, пострадало пятеро человек. Два человека получили серьезные ранения.