Сенат США заслушал представителей ФБР о российских лоббистах

Американские сенаторы заслушали чиновников Министерства юстиции и ФБР о деятельности лоббистов, которые работают от имени иностранных правительств, сообщает Радио Свобода.

Главной темой обсуждения в юридическом комитете Сената 26 июля была деятельность нескольких граждан России, вовлеченных в теневую кампанию по подрыву так называемого «акта Магнитского», принятого в 2012 году.

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Председатель комитета Чак Грассли раскритиковал Министерство юстиции за нерасследованные ситуации с лоббистами, которые работали от имени российской власти.

Среди причастных называют вашингтонскую исследовательскую фирму Fusion GPS, которая стоит за заказом неприличного досье на Дональда Трампа перед тем, как он пришел в политику.

На протяжении последних месяцев закон о регистрации иностранных агентов в США, который имеет 80-летнюю историю, находится под пристальным вниманием из-за расследования возможного вмешательства России в американские президентские выборы.