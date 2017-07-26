Чудо природы: биолюминесцентные пляжи, которые светятся ночью (видео)

Уникальное природное явление – биолюминесценция пляжей – имеет простое научное объяснение. Прибрежные зоны светятся, потому что в воде находятся особые виды микроводорослей, которые во время раздражения излучают свет.

По словам ученых, мерцание является признаком стресса для микроорганизмов от контактов с водой, песком и другими объектами. Купание в такой воде вызывает дискомфорт, поэтому чаще всего ярко-бирюзовые пляжи остаются безлюдными.

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Биолюминесцентные пляжи есть на Мальдивах, в Пуэрто-Рико, Ямайке, Бельгии, Австралии, Германии.