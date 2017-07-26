В США россиянина высадили из самолета после конфликта по оккупации Крыма

В США гражданина РФ Андрея Еремина, который сел на самолет рейса Сиэтл-Атланта авиакомпании «Delta airlines», высадили из-за конфликта с пассажиром относительно оккупации Россией Крыма.

Об этом сообщил сам россиянин на своей странице в Facebook.

«Пассажир возле меня отказался лететь со мной, поскольку, по его словам, я оккупант Крыма, как и все остальные российские граждане. «Delta airlines» поддержала его аргумент. В результате мне пришлось воспользоваться другим рейсом намного позже», – написал он.

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«Боже, благослови Америку. Пора ехать домой после 22 лет жизни здесь», – добавил Еремин.

Инцидент прокомментировало посольство России в США, заявив, что они уже разбираются.

"Разбираемся. Delta, будут какие-то комментарии?" – говорится в сообщении диппредставительства.

Российское издание «РИА Новости» со ссылкой на авиакомпанию сообщило, что россиянин опоздал и прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации.

«В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшегося 24 июля, готовился к взлету, пассажир, который прибыл с опозданием, прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации. Результатом нарушения правил безопасности стало то, что клиента допросили правоохранительные органы, а потом ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту. Оба рейса прошли без происшествий", - говорится в заявлении Delta.