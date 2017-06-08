Россия перебросила в Крым подразделения морской пехоты

Россия перебросила с Каспия морскую пехоту в оккупированный Крым для учений. Об этом сообщили российскому "Интерфаксу" в пресс-службе Южного военного округа.

Морпехи Каспийской флотилии приступили к активной фазе тактических занятий на незнакомом для них полигоне Опук на черноморском побережье в восточной части Крымского полуострова. Личный состав подразделения морской пехоты отрабатывает задание оборудования огневых позиций, изменения районов сосредоточения, организации их системы охраны и обороны.

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В округе сказали, что из Крыма подразделения морской пехоты Каспийской флотилии будут переброшены на общевойсковой полигон в Дагестан.

Как сообщал УНИАН, недавно в оккупированном Россией Крыму подняли в воздух по тревоге истребители Су-27 для проверки боевой готовности.