Соучастник убийства Немцова отсудил у России 6 тысяч евро за пытки

Осужденный в РФ по делу об убийстве Бориса Немцова Тамерлан Эскерханов отсудил у России 6 тысяч евро, выиграв иск в Европейском суде по правам человека, который признал нарушения в ходе его уголовного преследования. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на решение суда.

В частности, суд признал нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает пытки, и статьи, согласно которой вопрос о правомерности ареста должно рассматриваться судами неотложно.

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При этом, жалобы Эскерханова на условия содержания в СИЗО и условия транспортировки были отклонены.

Как сообщал УНИАН ранее, соучастники убийства политика Бориса Немцова приговорены к тюремным срокам от 11 до 19 лет. Анзора Губашева, который выслеживал политика и был за рулем автомобиля в день убийства, приговорили к 19 годам лишения свободы, штрафу 100 тысяч рублей и ограничение свободы на два года, Шадид Губашев, который перевозил соучастников убийства на своем BMW, получил 16 лет тюрьмы.

Темерлан Эксерханов, который отслеживал маршруты Немцова, приговорен к 14 годам, Хамзат Бахаев, который снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, — до 11 лет.