Соучастники убийства Немцова получили от 11 до 19 лет тюрьмы

Соучастники убийства политика Бориса Немцова приговорены к тюремным срокам от 11 до 19 лет, передает РИА «Новости».

Анзора Губашева, который выслеживал политика и был за рулем автомобиля в день убийства, приговорили к 19 годам лишения свободы, штрафу 100 тысяч рублей и ограничению свободы на два года, Шадид Губашев, который перевозил соучастников убийства на своем BMW, получил 16 лет тюрьмы.

Читайте такжеВ США и Британии призывают Россию наказать всех причастных к убийству Немцова

Темирлан Эксерханов, который отслеживал маршруты Немцова, приговорен к 14 годам, Хамзат Бахаев, который снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, — к 11 годам.

Ранее суд приговорил к 20 годам колонии Заура Дадаева по делу об убийстве политика Бориса Немцова.