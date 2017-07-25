Рисунок Трампа продадут на аукционе

02:06, 25 июля 2017
Мир
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Стартовая цена лота составляет девять тысяч долларов.

Трамп нарисовал рисунок в 2005 году на благотворительном мероприятии / фото natedsanders.com

Аукционный дом Nate D. Sanders Auctions выставил на торги рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный им в 2005 году на благотворительном мероприятии, сообщает The Hill.

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На рисунке присутствуют очертания Нью-Йорка, в центре композиции расположен небоскреб Trump Tower. Также на нем присутствует подпись президента США, выполненная маркером золотого цвета.

Стартовая цена лота составляет девять тысяч долларов. Торги пройдут в четверг, 27 июля.

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Теги: #рисунок Трампа