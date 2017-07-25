Количество жертв контрабандистов в Сан-Антонио выросло до 10

От теплового удара в обнаруженном на парковке супермаркета в Сан-Антонио (штат Техас) грузовике погибли десять мигрантов.

Уточненные данные в понедельник, 24 июля, сообщили представители местной власти, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось о восьмерых погибших. Еще как минимум 15 человек - детей и взрослых - в тяжелом состоянии.

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Многие из обнаруженных нелегальных мигрантов пострадали от теплового ужара и обезвоживания, поскольку в транспортном средстве не работала система кондиционирования. При этом, в Сан-Антонио температура воздуха достигала 37,8 градусов по Цельсию.

Между тем, дипломаты Мексики сообщили о наличии среди обнаруженных беженцев своих граждан, передает агентство AP, ссылаясь на слова генерального консула Мексики в Сан-Антонио.

По информации консула, сейчас ведется работа по установлению личностей обнаруженных мигрантов. Министерство иностранных дел Гватемалы также заявило, что среди обнаруженных мигрантов как минимум двое - выходцы из этой страны.