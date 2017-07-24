СМИ узнали о "секретной тюрьме" ФСБ для пыток

В ведении Федеральной службы безопасности есть "секретная тюрьма", где в разное время до официального задержания находились подозреваемые в терактах. Там их пытали, после чего они подписывали признательные показания. Об этом пишет Republic со ссылкой на жалобы обвиняемых, информацию о "секретной тюрьме" подтверждают два собеседника, знакомые с расследованием уголовных дел о терроризме, передает "Дождь".

По словам одного из них, "тюрьмой" пользуются только сотрудники ФСБ, а люди, которых туда привозят, в основном уроженцы Средней Азии. Об этом месте рассказал Аброр Азимов, которого ФСБ подозревает в организации теракта в Петербурге 3 апреля. Он подал жалобу в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР на пытки и утверждает, что находился "в руках оперативников ФСБ", никаких других прямых подтверждений этому нет.

О похожем месте рассказывали также Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, которых осудили за попытку подрыва "Сапсана" в июне 2011 года, и Юсуп Темерханов, признанного виновным в убийстве полковника Юрия Буданова. Свои жалобы они направили в Европейский суд по правам человека.

Абзор Азимов утверждает, что вечером 4 апреля пытался уехать из Москвы в Украину, но по дороге его машину остановили и полицейские приказали ехать в отделение Наро-Фоминска. Но туда он так и не попал, потому что неизвестные похитили его, заковали в наручники, надели на голову черный мешок и везли 40 минут в автомобиле.

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Позже, по его словам, его поместили в подвал. Мешок с головы сняли только спустя неделю, и Азимов смог сделать вывод, что находится в камере заключения. Азимов в своей жалобе пишет, что он пробыл в этом месте около двух недель и слышал голос брата Акрама, который там же находился.

В заявлении Аброр Азимов пишет, что видел в "тюрьме" еще одного заключенного. "Он сказал, что приехал из Сирии и является смертником, а теперь он здесь, и через его аккаунты сотрудники сидят в интернете", — рассказывает Азимов.

Хамжуев, Эдильбиев и Темерханов в своих жалобах также пишут, что их сначала похитили, а потом увезли в неизвестное место. Темерханов и Эдильбиев считают, что "тюрьма" была за городом. "Его привезли к отдельно стоящему зданию, по тишине вокруг заявитель понял, что его увезли из Москвы", — говорится в жалобе Эдильбиева ЕСПЧ.

В своих заявлениях похищенные одинаково описывают "секретную тюрьму". По их словам, она расположена в подвальном помещении, выше уровня колен располагается труба, к которой их пристегивали. Аброр Азимов и Хамжуев пишут, что камеры были от шести до восьми квадратных метров, их было как минимум две. Аброр Азимов и Юсуп Темерханов утверждают, что наверху располагалось еще одно помещение, где были охранники. "Сопоставив обращения в ЕСПЧ и в ГВСУ СКР, можно сделать вывод, что в одной камере стены были обиты железными листами темно-синего цвета, а пол бетонный; во второй камере на полу лежала плитка, а стены были серые", — пишет издание.

Фигуранты уголовных дел жаловались на пытки. По их словам, их неоднократно пытали электричеством, а также угрожали и унижали. Аброр Азимов также рассказывает, что его держали за руки и за ноги и лили воду на лицо, на котором лежала тряпка. После этого он терял сознание. "Мужчины боялись, что я могу не выдержать, а соответственно, били меня осторожно", — рассказывает он.

Republic подчеркивает, что нельзя утверждать, что пытавшие работают в ФСБ. Несколько из них в разговоре с обвиняемыми говорили, что они вышли в отставку. Однако четырех заключенных они передавали сотрудникам ФСБ, которые и проводили официальные задержания. "Если верить показаниям фигурантов уголовных дел, это указывает на то, что, кем бы ни были организаторы похищений, свои действия они координировали с ФСБ", — отмечает издание.

ФСБ и СКР не ответил на запрос издания. Источник, знакомый с ходом расследования дела о теракте в Петербурге, заявил, что оперативники пошли на "крайние меры". Republic пишет, что здание, где происходили пытки, может и не иметь отношения к спецслужбе. Предположительно, это место находится на юго-западе Московской области.

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