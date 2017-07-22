Эмир Катара впервые прокомментировал конфликт с арабскими странами

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани впервые прокомментировал разрыв дипломатических отношений с арабскими странами. Обращение транслировал телеканал Al Jazeera, передает republic.

Эмир объявил, что его страна готова к диалогу, но при уважении суверенитета Катара.

«Стало очевидно, что эта кампания [разрыв отношений] была спланирована заранее. Те, кто ее планировал и осуществлял, действовали против суверенитета Катара, делали заявления, направленные на то, чтобы очернить Катар в глазах мирового сообщества», – заявил он.

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При этом шейх Тамим подчеркнул, что «план провалился», так как «никто не поверил антикатарской пропаганде», и Катар поддержали несколько арабских и неарабских стран.

«Я не хочу недооценивать боль и страдания, вызванные блокадой, но надеюсь, что разногласия с братскими странами будут разрешены путем переговоров и диалога», – резюмировал шейх Тамим.

По его словам, Катар "всеми возможными путями борется с террором и получила за свои усилия в этом направлении международное признание".

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. Причиной такого решения стало то, что катарское руководство поддерживает и финансирует террористические группировки и вмешивается во внутренние дела других стран.

Отметим, что позже Катару был направлен список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

Позже четыре страны Персидского залива, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет, официально заявили, что они пересмотрели и уменьшили список требований к Дохе.