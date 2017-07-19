Страны Персидского залива вдвое уменьшили количество требований к Катару

Четыре страны Персидского залива, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет, официально заявили, что они пересмотрели и уменьшили список требований к Дохе. Дипломатическая инициатива, направленная на переход к урегулированию противостояния, сообщает "112", ссылаясь на Wall Street Journal.

"Дипломаты из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта заявили журналистам, что они изменили свои требования с 13 отдельных требований на шесть обобщенных, в которых сосредоточены сами “принципы", - говорится в сообщении.

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Страны Персидского залива призвали Катар выполнить 6 требований, однако не обозначили конкретных сроков.

В частности, они исключили требования о том, чтобы Доха закрыла всю спутниковую телевизионную сеть "Аль-Джазира" и изгнала из страны экстремистов.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. Причиной такого решения стало то, что катарское руководство поддерживает и финансирует террористические группировки и вмешивается во внутренние дела других стран.

Отметим, что позже Катару был направлен список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит снять блокаду. В Дохеэти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.