Катар назвал выдвинутые арабскими странами требования "нереалистичными"
Катар рассмотрит требования арабских стран из уважения к региональной безопасности.
Катар рассматривает перечень требований, поданных четырьмя арабскими государствами, которые объявили бойкот этой стране, однако считает, что этот перечень "не является разумным или возможным".
Об этом заявил шейх Саиф аль-Тани, директор правительственного офиса правительства Катара, пишет Reuters.
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"Мы рассматриваем эти требования из уважения к... региональной безопасности и будет официальный ответ нашего министерства иностранных дел", - сказал он.
Напомним, представители Кувейта в ночь на пятницу, 23 июня, передали Катару ряд требований от арабских стран.
13 пунктов требований предусматривают, помимо прочего, что Катар должен прекратить все связи с "Братьями мусульманами", "Аль-Каидой", "Исламским государством", "Хезболлой" и другими радикальными группами и перестать финансировать террористические организации.
Также требуется закрыть англоязычный канал "Аль-Джазира" и выплатить компенсацию.
Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств, все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран, а также в спонсировании террористов.
Власти Катара все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.