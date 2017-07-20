The Washington Post: Трамп прекращает тайную программу ЦРУ по вооружению повстанцев в Сирии. Похоже, этот шаг понравится Москве

Об этом пишут Грег Джафф и Адам Энтус в статье "Трамп прекращает тайную программу ЦРУ по вооружению повстанцев в Сирии. Похоже, этот шаг понравится Москве", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

По словам чиновников США, президент Трамп решил прекратить тайную программу ЦРУ по вооружению и обучению умеренных сирийских повстанцев, сражающихся с правительством Башара аль-Асада. Этого давно хотела Россия.

Эта программа была центральным элементом политики, начатой ​​администрацией Обамы в 2013 году. Цель заключалась в том, чтобы оказать давление на Асада и заставить его отступить. Но даже сторонники поставили под сомнение ее эффективность, поскольку через два года Россия развернула свои силы в Сирии.

Чиновники заявили, что поэтапное прекращение секретной программы отражает заинтересованность Трампа в сотрудничестве с Россией, которая рассматривала эту программу как ущемление своих интересов. Закрытие программы также является подтверждением ограниченного влияния и желания Вашингтона в вопросе устранения Асада от власти.

Всего три месяца назад, после того, как Соединенные Штаты обвинили Асада в использовании химического оружия, Трамп начал ответные авиаудары по сирийской авиабазе. В то время посол США в ООН Никки Хейли заявила, что "ни в коем случае мы не видим мира в этом регионе с Асадом во главе сирийского правительства".

Чиновники сказали, что Трамп принял решение отказаться от программы ЦРУ почти месяц назад, после встречи с директором ЦРУ Майком Помпео и советником по национальной безопасности Макмастером, еще до встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Германии.

Представители Совета национальной безопасности и ЦРУ отказались от комментариев.

После встречи Трампа и Путина, США и Россия объявили о решении, поддержать новое прекращение огня на юго-западе Сирии вдоль иорданской границы, где давно осуществляют свою деятельность многие из повстанцев, поддерживаемых ЦРУ. Трамп назвал ограниченное соглашение о прекращении огня одним из преимуществ конструктивных рабочих отношений с Москвой.

Решение о прекращении секретной программы вооружения повстанцев не было условием переговоров о прекращении огня, которые уже начались, заявили официальные лица США, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную программу.

Соглашения Трампа с Россией подвергались серьезному анализу из-за расследований вмешательства Кремля в выборы 2016 года. Решение о повстанцах, поддерживаемых ЦРУ, будут приветствовать в Москве, которая сосредоточила свою огневую мощь на этих боевиках после вторжения в Сирию в 2015 году.

Некоторые нынешние и бывшие чиновники, поддерживающие эту программу, сочли этот шаг большой уступкой.

"Это невероятно важное решение", - сказал нынешний чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить секретную программу. "Путин победил в Сирии".

С окончанием программы ЦРУ, участие США в Сирии будет сведено к энергичной воздушной кампании против "Исламского государства" и программе под руководством Пентагона по подготовке и экипировке преимущественно курдских повстанческих сил, которые продвигаются в оплотах "Исламского государства" в Ракке и вдоль долины реки Евфрат. Долгосрочная стратегия администрации Трампа после поражения "Исламского государства", похоже, сосредоточена на объединении ряда региональных соглашений о прекращении огня между поддерживаемыми США повстанцами, сирийским правительством и Россией.

Некоторые аналитики заявили, что решение о прекращении программы, скорее всего, приведет к активизации более радикальных группы внутри Сирии и нанесет ущерб авторитету Соединенных Штатов.

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"Мы попадаем в ловушку России", - сказал Чарльз Листер, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, который изучает сирийское движение сопротивления. "Мы делаем умеренное сопротивление все более и более уязвимым. …Мы действительно отнимаем у них все возможности".

Другие говорят, что это признание укоренившейся позиции Асада в Сирии.

"Это, вероятно, возвращение в реальность", - сказал Илан Гольденберг, бывший чиновник администрации Обамы и директор Программы безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности.

Представители разведки США говорят, что боевые достижения повстанцев в 2015 году спровоцировали прямое военное вмешательство России на стороне режима Асада. Некоторые официальные лица США и их союзники в регионе призвали президента Барака Обаму принять ответные меры, предоставив повстанцам передовые зенитные орудия, чтобы они могли лучше защищаться. Но Обама отказался, сославшись на обеспокоенность по поводу того, что Соединенные Штаты могут быть втянуты в конфликт с Россией.

Старшие должностные лица США заявили, что тайная программа будет постепенно отменена в течение нескольких месяцев. Возможно также, что часть поддержки может быть перенаправлена ​​на другие миссии, такие как борьба с "Исламским государством", или на то, чтобы удостовериться, что повстанцы все еще смогут защищаться от атак.

"Это сила, от которой мы не можем полностью отказаться", - сказал Голденберг. "Если они полностью прекратят помощь повстанцам, то это будет огромная стратегическая ошибка".

Чиновники США заявили, что решение поддержала Иордания, где проходили подготовку некоторые из повстанцев. И, похоже, этот шаг был частью более крупной стратегии администрации Трампа, которая позволит сосредоточиться на переговорах с русскими об ограниченных соглашениях по прекращению огня.

Ранее в этом месяце, за пять дней до первого прекращения огня на юго-западе Сирии, Трамп отметил, что сейчас обсуждается еще одно соглашение с Москвой. "Мы работаем над вторым прекращением огня в очень сложной части Сирии", - сказал Трамп. "Если мы сможем договориться о нем, и затем еще о нескольких, то внезапно в Сирии больше не будет выстрелов".

Большой потенциальный риск прекращения программы ЦРУ заключается в том, что Соединенные Штаты могут потерять способность блокировать другие страны, такие как Турция и союзники в Персидском заливе, когда они переправляют более сложные вооружения – в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) – повстанцам, среди которых есть и более радикальные группы.

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К окончанию срока администрации Обамы некоторые чиновники выступали за прекращение программы ЦРУ, заявляя, что повстанцы будут неэффективны без серьезного увеличения поддержки США. Но программа по-прежнему поддерживалась большинством лучших советников Обамы, которые утверждали, что Соединенные Штаты не могут отказаться от своих союзников на местах и ​​от умеренной оппозиции из-за ущерба, который это нанесет позициям США в регионе.

Даже те, кто скептически относился к долгосрочной ценности программы, рассматривали ее как разменную монету, которую можно было бы использовать для получения уступок от Москвы на переговорах о будущем Сирии.

"Люди начали думать о прекращении программы, но это нельзя делать просто так", - сказал бывший сотрудник Белого дома. "Закрыть [программу], не получив ничего взамен, было бы глупо".