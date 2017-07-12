В США заявили о наличии доказательств применения химоружия Дамаском

Американская разведка располагает весомыми доказательствами применения химоружия сирийским режимом в Хан-Шейхуне, заявил директор ЦРУ Марк Помпео.

По его словам, после апрельских событий в Идлибе президент США Дональд Трамп приказал выяснить, что случилось, передает "РИА Новости". Помпео сообщил, что разведсообщество стало выяснять, что реально произошло. В частности, по его словам, проведена работа с американскими партнерами.

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"Я ему (Трампу, — УНИАН.) сказал, что разведсообщество установило, что химатака была совершена сирийском режимом. Я знал, что у разведсообщества были весомые доказательства. Я сказал ему, что мы абсолютно уверены в этом", — отметил Помпео.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с вероятным применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составила 72 человека, сотни пострадали.