Молдова отказалась принять военный самолет с российским вице-премьером Рогозиным

В Молдове Министерство иностранных дел и европейской интеграции запретило российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным пролететь через свое воздушное пространство, пишет NewsMaker со ссылкой на молдавские СМИ.

Издание сообщает, что российский вице-премьер планировал визит для участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции на Днестре. Однако, молдавское министерство направило письмо об отказе в посольство РФ 19 июля, где отмечается, что Рогозину вынуждены отказать в разрешении на пролет через воздушное пространство Молдовы и посадку самолетов ВВС России в аэропортах Кишинева и Тирасполя.

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Отказ в письме аргументировали отсутствием необходимых для посадки российских самолетов условий, а именно отсутствием контроля за Тираспольским аэропортом о чем российская сторона ранее была неоднократно предупреждена.

Как сообщал УНИАН ранее, Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление Государственной думы Федерального Собрания РФ от 7 июля, в которой содержатся безосновательные обвинения в адрес украинской и молдавской сторон, в частности, в якобы блокаде Приднестровского региона Республики Молдова.