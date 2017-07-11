В МИД удивлены заявлением Госдумы о блокаде Украиной и Молдовой Приднестровья

Министерство иностранных дел Украины с удивлением восприняло заявление Государственной думы Федерального Собрания РФ от 7 июля, в котором содержатся необоснованные обвинения в адрес украинской и молдавской сторон, в частности, в якобы блокаде Приднестровского региона Республики Молдова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Приднестровский регион Молдовы пользуется всеми преимуществами режима зоны свободной торговли СНГ и зоны свободной торговли между Молдовой и Евросоюзом, а экспорт производимой в Приднестровье продукции в Украину увеличился с 51 млн долл. США в 2015 году до 61 млн долл. США в 2016 году и продолжает расти в текущем году.

"Полное неприятие вызывает «беспокойство» Госдумы из-за введения совместного контроля в пункте пропуска «Кучурган». Ведь это решение подтверждает действие правового поля Республики Молдова на всей территории страны. При этом Россия постоянно заявляет о своем уважении к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах", - говорится в сообщении.

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Украинские дипломаты назвали обвинения со стороны РФ в якобы затягивании проведения очередного раунда переговоров в формате «5+2» еще одним примером откровенной манипуляции, поскольку именно тираспольская "администрация" отклонила недавнее предложение по организации Баварской конференции, где планировалось обсудить будущую повестку дня переговоров и сроки их проведения.

"Обращаем внимание, что позиция Украины неизменно заключается в необходимости мирного урегулирования на основе фундаментальных принципов международного права, в частности уважения к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ. Это в полной мере касается процесса приднестровского урегулирования", - подчеркнули в МИД.

Ведомство призывает РФ прекратить деструктивные действия и наконец предоставить результативное содействие решению ряда актуальных вопросов повестки дня переговорного процесса в формате «5+2» в интересах населения обоих берегов Днестра, в том числе путем выполнения взятых Москвой по итогам Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года на себя обязательств и вывода своих войск из Приднестровского региона Республики Молдова.