В сирийском Идлибе идут ожесточенные сражения между джихадистами

На северо-западе Сирии вспыхнули ожесточенные бои между враждующими исламскими радикальными группировками. В сражениях участвуют бойцы "Тахрир-аш-Шам" (бывший "Фронт ан-Нусра") и "Ахрар аш-Шам", бои идут на территории целого ряда районов провинции Идлиб, сообщили в среду, 19 июля, сирийские правозащитники, в том числе базирующаяся в Лондоне группировка "Сирийский наблюдательный совет по правам человека", как пишет DW.

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Согласно сообщениям, погибли уже не менее 14 человек, в том числе три мирных жителя.

Идлиб - важнейшая база сирийских повстанцев и единственная провинция Сирии, которая практически полностью находится под контролем противников режима президента Башара Асада. "Тахрир аш-Шам" и "Ахрар аш-Шам" - наиболее могущественные радикальные группировки в Идлибе. Столкновения между их приверженцами имели место и ранее. Идлиб имеет стратегически важное значение, поскольку находится на границе с Турцией.