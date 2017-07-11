В Латвии оштрафовали школу за русский язык на экзамене

В латвийской столице Государственная служба качества образования оштрафовала Даугавгровскую среднюю школу за то, что во время экзамена по математике учителя давали разъяснения ученикам на русском языке. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что такое нарушение заметил инспектор службы, ведь экзамены в Латвии должны проходить на латышском языке.

Как сообщал УНИАН ранее, каждый двадцатый гражданин Украины считает себя русским. Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси. Как показали результаты исследования, девять из десяти респондентов (92,6%) считают себя украинцами, каждый двадцатый (5,5%) - русским. Исследование также продемонстрировало, что подавляющее большинство респондентов (81,8%) идентифицируют себя, прежде всего, гражданами своей страны - Украины.