Эмоциональные смайлики, жесты и сердечки: сегодня отмечается Всемирный день эмоджи (видео)

Сегодня, 17 июля, отмечается Всемирный день эмоджи. Этот день празднуют ежегодно с 2014 года и в основном в Интернете. Праздник придумал создатель эмоджипедии Джереми Берг.

Эмоджи - очень популярные символы, которые используются для общения в соцсетях. Эти значки отображают определенные предметы, которыми пользователи иллюстрируют свои тексты. Ко Дню эмоджи компания Pepsi запустила PepsiMoji. Компания Sony Pictures Animation создала анимационный фильм об эмоджи – The Emoji Movie. Google выпустил серию значков для борьбы с расизмом, который включает 5 переходных тонов цветов кожи. Свою коллекцию эмоджи выпустили Disney, General Electric, Twitter и Coca-Cola.

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Австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп очень любит эмоджи. Однажды она даже дала интервью с помощью набора символов. Всемирный день эмоджи даже имеет собственный гимн - его в 2016 году написал и исполнил музыкант Джонатан Манн.