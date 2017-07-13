Франция и США хотят укрепить усилия по борьбе с пропагандой в Интернете - Макрон

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон заявляет, что Франция и США хотят укрепить усилия по борьбе с пропагандой в Интернете.

Об этом Макрон сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Елисейском дворце в Париже, которая транслировалась на сайте Белого дома.

Макрон сказал, что обсудил со своим американским коллегой ряд тем, представляющих общий интерес, а также совместную "дорожную карту" с целью развития двустороннего сотрудничества в ближайшие месяцы. Также стороны согласились приложить все усилия для развития свободной и справедливой торговли.

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По словам президента Франции, он провел с Трампом долгий разговор, во время которой удалось рассмотреть все темы международной политики и вызовы, которые возникают в сфере безопасности.

Говоря о борьбе с терроризмом, Макрон отметил, что "мы настроены принять любые необходимые меры, чтобы искоренить терроризм и уничтожить его, независимо от того, где он имеет корни".

"Что касается Интернета - мы согласились укрепить наши действия и сотрудничество в борьбе против пропаганды", - заявил Макрон.

По его словам, Франция и США выступают за ограничение пропаганды в Интернете и блокирование деятельности киберпреступности.

"Эти темы, по моему мнению, являются фундаментальными, и я надеюсь, что мы сможем укрепить сотрудничество между нашими двумя странами", - сказал Макрон.