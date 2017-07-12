В США диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов

Самолет Air Canada избежал катастрофы, едва не приземлившись в аэропорту Сан-Франциско на рулежной дорожке. Для этого рейса из Торонто была отведена взлетно-посадочная полоса, но самолет при посадке ошибочно направился на рулежную дорожку, где в тот момент находились четыре самолета, передает CBC News.

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Отмечается, что авиадиспетчер дал команду экипажу лайнера уйти на второй круг, после чего самолет благополучно приземлился.

Бывший пилот американской авиакомпании United Airlines заявил, что эта катастрофа могла бы стать крупнейшей в истории гражданской авиации. В Федеральном управлении гражданской авиации заявили, что такие случаи крайне редки, на данный момент ведется расследование.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 мая Boeing 777, выполнявший рейс SU 270 из Москвы в Бангкок, за 40 минут до посадки попал в зону сильной турбулентности. Несколько пассажиров получили травмы, в том числе вывихи и переломы.