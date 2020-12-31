Много кто хотел бы как можно скорее забыть уходящий год, как ночной кошмар, однако, положительные события в нем тоже были.

В 2020 году мы убедились в том, насколько человечество все же устойчиво и гибко. А еще в том, что можно полагаться на науку, что прогресс не остановить, а постоянный поток лжи не гарантирует сохранения власти. Все это - хорошие последствия коронавируса.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, все же признавая, что подводить положительные итоги за год еще не было так трудно, как сейчас. Конечно, хорошие вещи не прекратили происходить в 2020-м. Но в год пандемии они кажутся лишь пузырями в расплавленной лаве новостей, которые вызывают страх и грусть.

Читайте такжеThe Atlantic: Какое наказание заслужил ужасный 2020-й год, если бы был человеком?Большинство позитивных новостей, которые удается найти в интернете, - это по большей части личные истории. Например, один полицейский пожертвовал печень женщине, которую восемь лет назад отправил в тюрьму. Кто-то нашел в огороде бриллиант. 103-летний ветеран успешно поборол COVID-19...

"Да, мы дожились до того, что счастливчиками считаем тех, кто просто смог выжить. Такого опыта мир не имел, наверное, со времен Второй мировой войны", - пишет польское издание.

Перемены и надежды

Пандемия разоблачила иллюзорность границ, которые чертит человеческая рука. Она показала, что "лучшему" миру никогда не удастся отгородиться от "худшего". Потому что никто не способен построить настолько плотный забор, чтобы через него не просочился ни один патоген. И люди по своей природе одинаковы, несмотря на цвет кожи или место рождения. Все одинаково слабы в противостоянии с природой и одинаково умело адаптируются к ситуации и ищут способы защиты. И это очень хорошая новость: мир, несмотря ни на что, продолжает двигаться дальше!

Читайте такжеОсталось недолго: врач дал прогноз, когда закончится пандемия коронавирусаНа этот раз правительства отреагировали быстрее, чем во время глобального финансового кризиса 2008 года. Были одобрены пакеты стимуляции экономики. Многие предприятия и рабочие места удалось спасти от исчезновения. Надежду подает пример Китая, чья экономика после длительного жесткого локдауна быстро вернулась к нормальному функционированию.

Самое важное, что многие пандемические реформы, скорее всего, останутся с нами на долго. Среди них - удаленная работа, которая оказалась более эффективной и экономически выгодной.

Большой скачок в медицине

Пандемия может также оказаться причиной большого медицинского прогресса. Разработка вакцин против COVID-19 менее чем за год - это огромный успех. Некоторые из них основаны на новаторской технологии мРНК (вакцины Pfizer и Moderna). И это дает надежду на то, что на ее основе в будущем появятся лекарства от рака или болезней сердца. Летом в Австралии ученые похвастались положительными результатами доклинического испытания вакцины от рака.

Читайте такжеВ Африке заговорили об угрозе "моральной катастрофы" из-за нехватки вакцины от COVID-19Были нарекания на то, что состоятельные страны полностью раскупили все дозы прививок от COVID1-19, которые были до сих пор изготовлены. Но это лишь половина правды. Потому что параллельно была создана инициатива COVAX, которая охватывает 190 стран и территорий. И она должна обеспечить дешевыми вакцинами бедные страны. Несколько дней назад было объявлено, что программа смогла получить для таких стран 2 миллиарда доз, доставки которых начнутся с начала 2021 года.

Войны менее кровавые

В международной политике позитивных новостей в 2020 году было особенно мало. Ни одна война не закончилась. Зато были развязаны несколько новых.

Но конфликты исчезли с первых страниц газет. С одной стороны, это свидетельствует о том, что мир навязчиво сосредоточился на коронавирусе. Но помимо этого конфликты стали менее кровавыми. За 2020-й год в Сирии, например, погибли 1,4 тысяч гражданских. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2019-м и в пять раз меньше, чем в 2018-ом.

Байден вместо Трампа

Читайте такжеAtlantic Council: 2021 год принесет 10 возможностей включая приближение мира в УкраинеЧрезвычайно важным и позитивным изменением Gazeta Wyborcza называет результаты президентских выборов в США. Еще лучшей новостью американскую кампанию делает тот факт, что Дональд Трамп не развязал какую-нибудь войну, чтобы остаться в Белом доме. Идея лидерства, основанного на дезинформации и манипуляциях, которое разжигает идеологические конфликты и презрение к другим, потерпела поражение. Хотя трудно избавиться от ощущения, что этой победой мир обязан только коронавирусу, который уничтожает США.

Чистая энергия дешевле, чем "грязная"

Пандемия COVID-19 сократила спрос на ископаемое топливо. И, по мнению некоторых экспертов, это приближает нас к концу эры нефти. Чистая энергия уже дешевле, чем "грязная". И эта тенденция уже очевидна. Под давлением общества крупнейшие финансовые институты отказываются инвестировать в ископаемое топливо. В сентябре конвенция ООН по изменению климата сообщила, что глобальные обязательства достичь нулевых выбросов удвоились менее чем за год.

Читайте такжеПриродные катаклизмы в этом году обошлись миру в $150 миллиардовКитай собирается достичь этой цели к 2060 году. Индия и другие страны смогов" за два года будут иметь столько же энергии из возобновляемых источников, сколько и из ископаемых.

Надежды на 2021 год

Все это позволяет смотреть с оптимизмом на будущее и верить, что 2021 год будет лучше. Хотя бы в сравнении. А что, если нет? Тогда нам останется надежда, связанная с открытием источников воды на Луне и следов жизни в облаках Венеры. Пусть только Илон Маск вернется с Марса.

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Перевод: Лесь Дымань