В Сирии заработало перемирие, о котором договорились Трамп и Путин

Стороны конфликта в Сирии 9 июля преимущественно придерживались условий перемирия, договоренность о начале которого была достигнута между Соединенными Штатами и Россией.

Как сообщает базирующаяся в Великобритании мониторинговая организация «Сирийская обсерватория по правам человека», на юго-западе страны «царит спокойствие», несмотря на некоторые незначительные нарушения, передает Радио Свобода.

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Соглашение о деэскалации имеет целью отделить силы сирийского президента Башара Асада и поддерживаемых США антиправительственных повстанцев, между которыми более шести лет продолжается гражданская война. Прекращение огня охватывает провинции Дараа, Швейда и Кунейтра, расположенные вдоль границы с Иорданией, которая также выступает гарантом соблюдения договоренностей.

«Похоже, что прекращение огня в Сирии есть... Хорошо!» – так в сети микроблогов Twitter отреагировал на сообщение президент США Дональд Трамп.