Американский сенатор назвал встречу Трампа с Путиным "катастрофической"

Президент США Дональд Трамп отлично выступил в Польше, но его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Гамбурге была "катастрофической".

Такое мнение выразил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу NBC News.

"Президент Трамп выступил с действительно хорошей речью в Польше, но у него, по моему мнению, была катастрофическая встреча с президентом Путиным. 2 часа и 15 минут встречи. Тиллерсон и Трамп готовы простить и забыть, когда речь идет о кибератаках на американские выборы в 2016 году", – заявил Грэм.

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По его словам, Россия для Трампа – "слепое пятно", что дает Путину возможность "делать то, что он делает".

"Он единственный, кого я знаю, сомневается в том, что сделала Россия в 2016 году", – подчеркнул сенатор.