России незачем вмешиваться в выборы в Германии – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России незачем вмешиваться в выборы в Германии. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ вмешиваться в избирательный процесс в Германии и был ли у него разговор на эту тему с канцлером Ангелой Меркель.

Читайте такжеТрамп начал встречу с Путиным с вопроса о вмешательстве РФ в выборы в США – Тиллерсон«Это какие-то провокационные вопросы вы задаете. Я же вам сказал, мы и в (выборы) в США не вмешивались. Зачем нам еще здесь создавать какие-то проблемы. У нас добрые отношения с Федеративной Республикой. Это самый крупный наш торгово-экономический партнер в Европе, один из ведущих наших торговых партнеров в мире», - сказал Путин.

По его словам, Россия и Германия реализую ряд крупных совместных проектов, например, «Северный поток-2».

«Вокруг него много всяких небылиц, споров и даже противодействия. Но вы знаете - это совершенно очевидно, это в интересах экономики Европы и в интересах экономики Германии, которая отказывается от атомной энергетики», - отметил Путин.

*** 24 сентября 2017 года в Германии состоятся всеобщие парламентские выборы, от результатов которых будет зависеть, кто станет канцлером ФРГ.