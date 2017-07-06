В Белом доме до сих пор не знают, что Трамп скажет ловкому манипулятору Путину - The New York Times

Накануне встречи президентов США и России в Гамбурге даже близкое окружение и старшие советники Дональда Трампа не знают, как он себя поведет и что будет говорить Владимиру Путину. Об этом пишет The New York Times.

Читайте такжеГоссекретарь США перед встречей Трампа и Путина напомнил о роли России в Сирии

Весьма ожидаемые переговоры с российским лидером - во многом скорее необходимость, учитывая критические различия во мнениях, разделяющие Соединенные Штаты и Россию. Эта встреча создает риски для Трампа, поскольку в США продолжаются расследования связей его избирательного штаба с русскими, а также вопросами о его готовности противостоять Москве из-за ее агрессивных действий и вероятного вмешательства в выборы в США.

"Атмосфера неопределенности вокруг этой встречи только усиливается склонностью президента к непредсказуемым высказываниям и странным взглядам", - отмечают авторы материала.

"В Белом доме и в Государственном департаменте наблюдается довольно нервозная обстановка в связи с этой встречей, там видят много потенциальных рисков. Вокруг президента остается серое облако подозрения во сговоре, поэтому любая сделка должна пройти микро-проверку: "Не уступка ли это России?", - сказал бывший посол в Украине, который работал в Совете Национальной безопасности и Государственном департаменте, Стивен Пайфер.

Сам Дональд Трамп, похоже, не тревожится по поводу встречи с Путиным. Он сказал помощникам, что его больше раздражает перспектива, что его будет ругать канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры за выход из Парижского климатического соглашения и ужесточение правил иммиграции.

За день до того, как Трамп покинул Вашингтон, Белый дом объявил, что встреча будет официальной двусторонней дискуссией, а не быстрыми "переговорами в уголке" во время экономического саммита.

Журналисты считают, что такой формат буден выгоден для обоих переговорщиков, и напоминают: Владимир Путин – ловкий манипулятор в общении один на один. Однажды привел лабрадора на встречу с Ангелой Меркель, зная, что она боится собак.

Как сообщал УНИАН, первая встреча президентов США и РФ состоится 7 июля в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки". Среди прочего планируют обсудить российскую агрессию против Украины.