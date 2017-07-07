Путин заявил, что обсудил с Трампом ситуацию в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на первой встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсудил ситуацию в Украине.

Как сообщает сайт Кремля, об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов: и Украина, и Сирия, другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы, опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", - заявил Путин.

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Как сообщал УНИАН, в администрации Трампа сообщили, что встреча с Путиным длилась 2 часа 16 минут.

Трамп в начале встречи с Путиным заявил, что ожидает положительных результатов сотрудничества с РФ.