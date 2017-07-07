Саммит G20: протестующие "заблокировали" Меланию Трамп в резиденции

Из-за демонстраций, продолжающихся в Гамбурге, супруга президента США Дональда Трампа Мелания застряла в резиденции.

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Первая леди США Мелания Трамп не смогла принять участие во встрече супругов лидеров Большой двадцатки, поскольку протестующие заблокировали выезд из отеля, сообщает Independent.

Пресс-секретарь делегации США рассказал о том, что им не удалось договориться о том, чтобы миссис Трамп покинула отель, где она находится.

Трамп выразила соболезнования пострадавшим в протестах и выразила надежду, что люди находятся в безопасности.

Отметим, что в гостевом доме сената Гамбурга супругам Трампов пришлось поселиться из-за того, что Белый дом слишком поздно озаботился вопросом размещения и в результате ни в одном из лучших отелей города не осталось мест.