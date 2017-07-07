Горячая двадцатка: динамика протестов антиглобалистов на саммитах G20 с 2008 года и до сегодня (инфографика)

Основание G20 как неформального объединения крупнейших экономик мира состоялось 15-16 декабря 1999 года (как дальнейшее расширение G7). Его цель - коллегиальное решение мировых экономических и финансовых проблем.

Во время мирового экономического кризиса 2008 года роль G20 выросла, поскольку глобализация мира привела и к глобализации финансовых проблем, которые требовали эффективного решения. Вместе с этим, начало набирать силу и противоположное течение – движение антиглобалистов. В этом году в Гамбурге зарегистрировано 27 протестных мероприятий, прогнозируется участие около 100 тыс. человек, хотя с 2012 года массовые митинги антиглобалистов в рамках саммитов G20 почти отсутствовали (иногда для этого перекрывали доступ кого-либо постороннего в города проведения).

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По данным аналитиков Corestone Corp, в этом году для обеспечения безопасности участников саммита – 41 политического деятеля и 6,5 тыс. членов делегаций – привлечено 15 тыс. полисменов, 4 тыс. федеральных правоохранителей, 3 тыс. единиц авто служб спасения, 11 вертолетов, 153 собаки, 62 полицейских лошадей. Длина оградительных барьеров составляет почти 8 км.

В целом экономики «двадцатки» составляют около 85% мирового ВВП и две трети населения мира. Несмотря на экономическую значимость этих стран, они также имеют собственные трудности. В 2016 году только Германия и Южная Корея из всей «двадцатки» имели профицит бюджета, тогда как остальные страны-члены имели отрицательный бюджетный баланс (где наименьший дефицит – в ЕС, а наибольший – в Саудовской Аравии).



