В США не исключают, что Украина получит оборонительное вооружение - Госдеп

В Соединенных Штатах Америки еще не приняли решение, предоставлять ли Украине оборонительное вооружение. Об этом в Вашингтоне на правах анонимности заявили представители Государственного департамента, обсуждая предстоящий визит секретаря Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Украину, сообщает американское дипломатическое ведомство.

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"Мы не исключили возможность предоставления Украине такого вооружения, и мы не приняли какого-либо решения насчет этого", - заявил представитель Госдепа, отвечая на вопрос о предоставлении Украине оборонного вооружения.

Дипломат отметил, что во время недавнего визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон обсуждали целый комплекс вопросов по взаимодействию в сфере безопасности между США и Украиной.

"Поэтому желания Украины известны, и наша позиция остается быть такой, что мы еще не приняли решение насчет этого", - добавил он.

Ранее сообщалось, что согласно закону о бюджетных ассигнованиях США на 2017 год, на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долларов. В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее 238 млн долларов. Выделенные средства на укрепление обороны и безопасности возможностей Украины являются лишь частью от общей суммы в 350 млн долларов, которая может быть полностью использована после 1 октября 2017 года.