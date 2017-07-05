The New York Times: Дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи

Об этом говорится в редакционной статье "Дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Возможно, Трамп также усвоит еще один урок: он не может полагаться лишь на то, что Китай заставит Северную Корею сократить свою ядерную программу. Он не понимает, что решение в конечном итоге потребует прямого диалога с Северной Кореей.

Трамп уже давно настаивает на том, что именно Китай, главный поставщик продуктов питания и топлива в Северную Корею, должен заставить страну отказаться от своей ядерной программы, с дюжиной или более единиц ядерного оружия. И после встречи с президентом Си Цзиньпином в Мар-а-Лаго в апреле, Трамп, казалось, был уверен, что Китай сделает это. Но прошедшие недели доказали, что Китай по-прежнему неохотно оказывает давление, которое могло бы заставить Северную Корею приступить к денуклеаризации. Пекин опасается, что жесткие санкции могут дестабилизировать Северную Корею, что приведет к краху правительства, хаосу, волне беженцев через границу и поглощению страны Южной Кореей, союзником США.

После того, как недавно Трамп признал в твите, что план с Китаем "не сработал", его администрация предприняла шаги, которые демонстрируют раздражение. Она утвердила продажу оружия на сумму 1,4 млрд. долл. США Тайваню, который Китай считает отколовшейся провинцией; наложила санкции на китайский банк, который, согласно обвинениям, выступал каналом незаконной финансовой деятельности Северной Кореи; и недавно американский военно-морской эсминец прошел вблизи спорной территории в Южно-Китайском море, на которую заявляет свои права Китай. Сейчас говорят о том, что Вашингтон может приняться за тарифы на сталь, что частично будет направлено на Китай.

Подталкивать Китай к усилению давления на Северную Корею – само по себе не плохо. Но раскол между Соединенными Штатами и Китаем, скорее всего, придаст смелости Северной Корее. В знак того, что ни один из лидеров не хочет эскалации напряженности, Трамп позвонил Си в воскресенье, чтобы обсудить Северную Корею, и Си принял звонок. Трамп предупредил Си Цзиньпина, что Америка готова действовать в одиночку, чтобы оказать давление на Пхеньян.

После испытания ракет Северной Кореей, США и Южная Корея провели свои собственные учения с запуском ракет. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон также объявил, что планирует использовать традиционную дипломатическую тактику, в том числе просить Совет Безопасности ООН ввести более строгие санкции и настоятельно призвать страны, в которых работают северокорейские рабочие, прекратить "пособничество опасному режиму". В понедельник Трамп говорил о Северной Корее с премьер-министром Японии, на прошлой неделе провел переговоры с президентом Южной Кореи и планирует встретится за обедом с обоими лидерами в Германии в четверг.

Одним из обнадеживающих признаков стала неофициальная встреча между северокорейцами и американцами в Осло в мае. Там присутствовал Джозеф Юн, старший дипломат Соединенных Штатов, который добился того, чтобы Северная Корея освободила Отто Вармбье, американского студента, которого несправедливо заключили в тюрьму, и над которым жестоко издевались. Отто Вармбье умер 19 июня после возвращения домой в коме. Северная Корея обязана понести полную ответственность за произошедшее. Но коммуникация между должностными лицами обеих стран должна продолжаться, чтобы освободить трех других американцев, и заложить основу для будущих переговоров по ядерным и ракетным программам Северной Кореи.

Для Трампа и других политических лидеров переговоры с Северной Кореей – анафема. У страны худшие в мире показатели по соблюдению прав человека. Но санкции не положили конец ядерной угрозе, а военные действия против Северной Кореи поставили бы под угрозу миллионы жителей Южной Кореи и 38 000 американских солдат. Однако, переговоры привели к заключению сделки в 1994 году, которая заморозила программу Северной Кореи почти на десять лет.

Некоторые из самых опытных ядерных экспертов Америки, такие как Джордж Шульц, бывший государственный секретарь; Уильям Перри, бывший министр обороны; и Зигфрид Хеккер, бывший директор Национальной лаборатории Лос-Аламос, недавно написали Трампу, и призвали его начать переговоры, поскольку это "единственный реалистичный вариант", чтобы предотвратить потенциальное использование ядерного оружия Северной Кореей. И 60 процентов американцев, независимо от политической принадлежности, согласны с ними. Нет никаких признаков того, что у Трампа есть стратегия получше.