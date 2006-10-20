Саакашвили намерен изменить Конституцию

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ инициировал конституционные изменения, в соответствии с которыми выборы президента страны состоятся не в 2009 г., а в 2008 г., одновременно с выборами в парламент.

Как сообщил президент вечером 19 октября на пресс-конференции в Тбилиси, предварительно он проконсультировался на этот счет со спикером парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ, передает РБК.

"Я считаю, что проведение выборов в разное время связано с различными проблемами. Пусть народ одновременно решит в 2008 г., кто должен быть следующим президентом и каким будет парламент", - сказал он.

Среди оснований для переноса выборов на более ранний срок М.СААКАШВИЛИ назвал, в частности, расходование дополнительных средств, а также возможность появления "дополнительного волнения среди народа".

М.СААКАШВИЛИ полагает, что парламент утвердит его инициативу. В ближайшее время она будет представлена на рассмотрение законодательного органа.