Украинцев среди пострадавших в результате ДТП в Баварии нет - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что украинцев среди пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Баварии (Германия) нет.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

Читайте такжеПолиция Германии подтвердила гибель 18 человек в результате ДТП

"Полиция Баварии сообщает, что граждан Украины нет среди жертв и пострадавших в результате ДТП в г. Мюнхберг", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Баварии автобус столкнулся с грузовиком, более 30 человек пострадали. 17 человек из числа пассажиров автобуса считаются пропавшими без вести.

По предварительным данным, автобус, следовавший с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно ехавший грузовик. В автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.