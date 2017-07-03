В Баварии туристический автобус врезался в грузовик: десятки пострадавших, 17 человек до сих пор ищут

На автобане в Баварии произошло столкновение туристического автобуса с грузовиком. Автобус полностью выгорел. Об этом сообщает "Немецкая волна".

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Согласно первым данным, в результате происшествия пострадали более 30 человек. На вопрос о наличии погибших представитель полиции ответил, что этого нельзя исключить. Агентства сообщают, что 17 человек из числа пассажиров автобуса считаются пропавшими без вести.

"Речь идет об очень тяжелом ДТП", - заявил представитель управления полиции в Байройте.

Издание сообщает, что по предварительным данным, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. В автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.

Автобан номер 9 в Баварии полностью перекрыт. В операции по устранению последствий аварии задействованы пожарные, машины скорой помощи и спасательные вертолеты.