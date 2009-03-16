Ватикан поведет борьбу за китайских католиков с помощью интернета

Ватикан намерен запустить версию своего сайта на китайском языке, сообщает Reuters. Предполагается, что этот шаг усилит влияние Папы Римского на китайских католиков.

Раздел сайта Ватикана на китайском языке должен появиться в четверг 19 марта. Пока онлайн-представительство Ватикана доступно на семи языках. Это английский, французский, португальский, испанский, немецкий, итальянский и латынь.

Содержание китайского раздела сайта Ватикана будет изложено как традиционными, так и упрощенными иероглифами. В настоящее время в Китае проживает от 8 до 12 миллионов католиков.

Эксперты опасаются, что власти Китая заблокируют сайт Ватикана после появления раздела на китайском языке. Дело в том, что китайское правительство не признает власть Папы Римского и принуждает местных католиков вступать в государственную католическую организацию.

Представители религиозного новостного агентства Asia News, специализирующиеся на Китае, считают, что китайские власти не будут блокировать сайт Ватикана, если на нем не появятся сообщения антиправительственного характера. Как только на сайте развернутся дискуссии, например, о назначении китайских католических епископов Папой Римским, ресурс будет заблокирован.

Лента.ру