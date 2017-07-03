Продолжительность серий в финальной "Игре престолов" могут увеличить

Продолжительность серий в финальном, восьмом сезоне «Игры престолов» могут существенно увеличить, как передает Deadline.

Об этом заявила звукорежиссер Паула Файрфилд на первом фанатском фестивале Con of Thrones в Нэшвилле.

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Первые шесть сезонов сериала состояли из 10 эпизодов. Количество серий в седьмой и восьмой части было сокращено до семи и шести соответственно.

По словам Файрфилд, длительность серий в восьмом сезоне может достичь 80 минут и больше. Обычно эпизод «Игры престолов» продолжается 60 минут. Ранее стало известно, что в седьмом сезоне будут самая длинная и самая короткая серии в истории этого шоу.

Премьера седьмой части состоится 16 июля.