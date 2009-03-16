Арктика освободится ото льда в сентябре 2099 года (исследование)

Северный Ледовитый океан, возможно, к концу 21-го века весь сентябрь будет оставаться свободным ото льда, утверждают авторы исследования, опубликованного на сайте журнала Nature Geoscience.

Группа ученых под руководством Жюльена Бо (Julien Boe) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе сравнивала данные, полученные с помощью различных методов моделировании состояния льдов Арктики, и корректировала их с использованием спутниковой информации.

"Мы обнаружили, что при умеренном сценарии ситуации с выбросами парниковых газов, Северный Ледовитый океан еще до конца 21-го века будет полностью очищаться ото льда", - говорится в статье.

Ученые отмечают, что климат Арктики быстро меняется. С 1979 по 2006 год площадь льда в сентябре сократилась на 25%, или на 100 тысяч квадратных километров в год. В сентябре 2007 года площадь арктических льдов достигла минимума с момента начала спутниковых наблюдений, в сентябре 2008 года ледовый покров также был минимальным.

"Такое развитие ситуации вызывает опасение, что через несколько десятилетий Северный Ледовитый океан будет в сентябре полностью очищаться ото льда, что будет иметь важные геополитические и экономические последствия", - говорится в статье.

РИА Новости