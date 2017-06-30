Британца, ударившего мусульманку по лицу беконом, посадили на полгода
По заявлению полиции, девочка не пострадала, но испытала шок.
Суд в Лондоне осудил на шесть месяцев тюремного заключения британца, ударившего девочку-мусульманку куском бекона, передает агентство АР.
По данным полиции, 36-летний Алекс Чиверс 8 июня подошел к женщине и ее дочке, одетым в традиционную мусульманскую одежду и начал их оскорблять, выражая ненависть к их религии. Затем Чиверс ударил девочку по лицу куском бекона.
По заявлению полиции, девочка не пострадала, но испытала шок. Очевидцы снимали инцидент на камеру.
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Магистратский суд Хайбери Корнер осудил злоумышленника на 26 недель тюремного заключения за нападение и нарушение общественного порядка. Также он должен заплатить пострадавшей 115 фунтов.
Как сообащл УНИАН, в США мусульманин подал иск на $100 миллионов из-за пиццы со свининой.