Нью-Йорк может уйти под воду
09:11, 16 марта 2009Мир
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Береговая линия Манхэттена - на полтора метра выше уровня моря
Это может произойти в ближайшие 100 лет из-за повышения уровня Атлантического океана, что, в свою очередь, связано с таянием льдов в Гренландии и Антарктике. Такой прогноз сделали учёные университета штата Флорида. Нью-Йорк находится в среднем на отметке пяти метров выше уровня океана, а береговая линия Манхэттена в некоторых местах расположена всего лишь на полтора метра выше уровня моря.
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