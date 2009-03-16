Нью-Йорк может уйти под воду

Это может произойти в ближайшие 100 лет из-за повышения уровня Атлантического океана, что, в свою очередь, связано с таянием льдов в Гренландии и Антарктике. Такой прогноз сделали учёные университета штата Флорида. Нью-Йорк находится в среднем на отметке пяти метров выше уровня океана, а береговая линия Манхэттена в некоторых местах расположена всего лишь на полтора метра выше уровня моря.

Эхо Москвы