Финансовая двадцатка договорилась «существенно увеличить» ресурсы МВФ
Называть точную цифру не стремились...
Финансовая «двадцатка» договорилась существенно увеличить ресурсы Международного валютного фонда (МВФ), точные цифры будут согласованы на лондонском саммите лидеров «большой двадцатки» (G20) 2 апреля. Об этом заявил канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Алистер ДАРЛИНГ на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи финансовой «двадцатки», завершившейся в субботу, передает РИА «Новости».
«Мы договорились существенно увеличить ресурсы МВФ с нынешних 250 миллиардов долларов», - сказал А.ДАРЛИНГ.
Он добавил, что точных цифр на встрече согласовано не было. «Мы не стремились назвать точных цифр, это будет решаться на конференции лидеров и министров финансов в Лондоне», - пояснил британский министр.
Министры финансов и главы центробанков стран «большой двадцатки» (G20) собрались в субботу утром на основное заседание в рамках двухдневной встречи для обсуждения механизмов вывода из кризиса мировой экономики. Она стала последним крупным подготовительным мероприятием перед саммитом «двадцатки».