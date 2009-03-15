Финансовая двадцатка договорилась «существенно увеличить» ресурсы МВФ

Финансовая «двадцатка» договорилась существенно увеличить ресурсы Международного валютного фонда (МВФ), точные цифры будут согласованы на лондонском саммите лидеров «большой двадцатки» (G20) 2 апреля. Об этом заявил канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Алистер ДАРЛИНГ на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи финансовой «двадцатки», завершившейся в субботу, передает РИА «Новости».

«Мы договорились существенно увеличить ресурсы МВФ с нынешних 250 миллиардов долларов», - сказал А.ДАРЛИНГ.

Он добавил, что точных цифр на встрече согласовано не было. «Мы не стремились назвать точных цифр, это будет решаться на конференции лидеров и министров финансов в Лондоне», - пояснил британский министр.

Министры финансов и главы центробанков стран «большой двадцатки» (G20) собрались в субботу утром на основное заседание в рамках двухдневной встречи для обсуждения механизмов вывода из кризиса мировой экономики. Она стала последним крупным подготовительным мероприятием перед саммитом «двадцатки».