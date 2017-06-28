Трамп согласился посетить Францию 14 июля

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился посетить Францию в День взятия Бастилии 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить Францию в День Бастилии. Президент Трамп с нетерпением ожидает подтверждения крепких связей дружбы Америки с Францией", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отметят 100-летие вступления США в Первую мировую войну на стороне Франции. Президенты будут поддерживать экономическое партнерство между двумя странами и обсудят вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Стоит отметить, что 14 июля во Франции отмечают "Праздник Федерации" — годовщину взятия крепости-тюрьмы Бастилии 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции.