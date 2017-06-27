Трамп "подмочил" репутацию США в глазах всего мира, лишь две страны стали относиться лучше - опрос
Результаты исследования указывают на то, что новый американский президент и его политика "в целом не популярны во всем мире".
Президентство Дональда Трампа значительно повлияло на то, как люди в других странах относятся к Америке, следует из результатов недавно проведенного глобального опроса общественного мнения.
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Специалисты центра Pew Research Center опросили более 40 тысяч человек в 37 странах.
Результаты исследования указывают на то, что новый американский президент и его политика "в целом не популярны во всем мире", сообщает Русская служба BBC.
Лишь две страны относятся к Трампу лучше, чем к его предшественнику Бараку Обаме: Россия и Израиль.
Однако большинство респондентов считают, что отношения их стран с США не изменятся в течение ближайших лет.
Опрос проводился между 16 февраля и 8 мая этого года.