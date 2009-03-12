Путин: антикризисный пакет у нас больше, чем в любой другой стране мира

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет, что объем предпринимаемых в России антикризисных мер, учитывая усилия Центробанка, составит в 2009 году 12% ВВП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, об этом В.ПУТИН сказал в Новокузнецке во время встречи с шахтерами.

«Весь антикризисный пакет у нас, я думаю, больше, чем в какой-либо другой стране мира. Из развитых экономик больше всего в антикризисные меры вкладывает Япония - примерно 2% ВВП. У нас меры правительства тянут на 4,5% ВВП. А если мы присовокупим сюда еще и усилия Центрального банка, который занимается ликвидностью банковской системы, то в целом наш антикризисный пакет потянет где-то на 12% ВВП», - сказал В.ПУТИН