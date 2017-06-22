Российский домен Google разблокировали

Адрес google.ru удалили из реестра запрещенных сайтов, информации о нем нет на странице blocklist.rkn.gov.ru, пишет Republic.

Как пояснил глава Роскомнадзора Александр Жаров, у Google редирект с сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. По словам Жарова, компания убрала редирект, проблему быстро решили.

Читайте такжеGoogle усилит контроль за экстремистскими роликами на YouTube

Издание отмечает, что провайдеры начали блокировать российский домен Google 22 июня, хотя в реестр он попал еще в июне 2016 года. В информации реестра было указано, что это было сделано по требованию Федеральной налоговой службы.

Как сообщал УНИАН, российский домен Google (google.ru) попал в список запрещенных сайтов.