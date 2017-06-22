В РФ начали блокировать российский домен Google

Российский домен Google (google.ru) попал в список запрещенных сайтов. Роскомнадзор приказал провайдерам заблокировать российский домен поисковика, пишут «Ведомости».

Уже известно, что домен заблокировали несколько провайдеров. Отмечается, что Google был внесен в реестр 14 июня по двум причинам – по одной - «доступ к сайту не ограничивается», по другой - ограничивается доступ к одной из страниц.

Читайте такжеGoogle будет бороться с терроризмом: под ограничения попадут религиозные видео на YouTube

О каких страницах и материалах идет речь, пока непонятно.

Домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его приказали заблокировать именно сейчас, неизвестно.