Грандиозная банковская афера раскрыта в России

Во вторник правоохранительные органы России сообщили о сенсационном разоблачении криминального синдиката из банкиров-оборотней. За полгода руководители двух коммерческих банков — ВЕК-Банка и «Новая экономическая позиция» (НЭП) — совместными усилиями легализовали около $7 млрд. и выкачали их за границу. Разоблачение этой аферы напрямую связывают с расследованием убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова.

Оба банка год назад лишились лицензии. Распоряжение об этом подписал зампред Центробанка Андрей Козлов.

Как выяснилось, банковские махинации контролировались неким криминальным авторитетом по кличке «Джуба», а львиная доля отмытых денег уходила в Грузию.

Не исключено, что именно этот денежный поток, который пытался перекрыть Андрей Козлов, стал причиной его гибели.

Возможную связь убийства Козлова с незаконным обналичиванием денег увидел и президент Владимир Путин.

«Мы с вами являемся свидетелями обналичивания миллиардов рублей ежемесячно. Эти средства используются на криминальные цели в широком смысле этого слова, на террористическую деятельность, эти средства используются наркомафией», — сказал он сразу после убийства Козлова.

"Известия"