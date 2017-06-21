Неудобные вопросы Путину в эфире "прямой линии" одобрили в Кремле - СМИ

Организаторы "Прямой линии" и пресс-служба Кремля заранее согласовали неудобные вопросы президенту Владимиру Путину.

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на нескольких сотрудников, участвовавших в подготовке передачи.

Как отмечается, согласование прошли все сообщения, включая вопросы об отставке и об оппозиционере Алексее Навальном.

Собеседник издания из числа технических организаторов "прямой линии" рассказал, что все вопросы президенту проходят с одобрения пресс-службы Путина.

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В этот раз все вопросы, включая те, которые появились на телеэкране, также прошли предварительную премодерацию, сообщил изданию еще один человек, имевший отношение к организации эфира.

"Сначала это отбирают одни, потом отбирают другие - и так далее, [вплоть] до пресс-службы президента", - пояснил источник.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил Би-би-си, что поступившие на "прямую линию" вопросы "не просеивались".

О том, что вопросы для телемоста отбираются заранее, знает и другой собеседник Би-Би-Си, знакомый с процессом технической организации "прямой линии". По его словам, сотрудники в передвижных телевизионных станциях (ПТС), которые управляют эфиром, занимаются лишь технической "сборкой" программы.

Сотрудники, которые выводили на экран вопросы президенту, не имели отношения к их отбору, пояснил собеседник издания.

По словам источника, рядом с режиссером во время трансляции находится руководство основных госканалов - генпродюсер "Первого канала" Константин Эрнст, глава ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор НТВ Алексей Земский и другие.

В случае ошибки реакция была бы мгновенной, объясняет источник: если вопросы не отключили, значит, была установка их оставить.

Для работы с онлайн-обращениями была привезена отдельная ПТС, за работу с ними отвечали сотрудники пресс-службы президента, сказал Би-би-си сотрудник одного из государственных каналов. По его словам, вся "прямая линия" была хорошо спланирована, президент был отлично подготовлен ко всем вопросам.

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За обработку онлайн-обращений отвечают не "Первый канал" и ВГТРК, которые транслируют "прямую линию", этим занимаются отдельные люди, рассказал Би-би-си на условиях анонимности бывший высокопоставленный сотрудник одного из госканалов.

Вопросы об отставке Путина, показанные в прямом эфире телеканалов - необычное явление, на предыдущих "прямых линиях" такого рода вопросов российскому президенту не задавалось даже в такой форме.

"Думаю, что и эти вопросы были подготовленной заранее "провокацией", чтобы не создалось приторного впечатления. Чтобы была видимость критических вопросов и высказываний", - предполагает один из участников подготовки телемоста.

На этот раз, по мнению другого собеседника Би-би-си, была установка не отсеивать "жесткие вопросы". "Предвыборная кампания, знаете ли! Это все пиар. Но такой, чтоб и плохое было, не только сопли-слюни", - заключает он.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - ежегодный телемост, в ходе которого глава российского государства отвечает на вопросы граждан.

Напомним, 15 июня Путин общался с россиянами в течение четырех часов. В эфире регулярно появлялись всплывающие окна с неудобными вопросами.

Такие вопросы появлялись внизу экрана, а также демонстрировались в самой студии перед президентом. Среди них оказались требования об отставке Путина и вопросы о коррупции во власти.

В частности, среди "неудобных" смс-сообщений, отправленных зрителями и появлявшихся на экране, были, например, такие: "вся Россия считает, что вы засиделись на "троне", или - "дождемся ли мы первую леди страны?". А также: "До свидания, Владимир Владимирович".