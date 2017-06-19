Лондонская полиция обнародовала ужасающие кадры из уничтоженной огнем высотки (видео)

Лондонская полиция обнародовала ужасающие кадры из сгоревшей многоэтажки Гренфелл-тауэр. На видео попали интерьеры нескольких квартир, в которых осталась уничтоженная огнем бытовая техника – можно различить обугленные плиты, стиральные машины и даже велотренажер, от которого осталась одна только рама. Полицейское видео появилось на сайте The Mirror.

Читайте такжеВ Брюсселе начинаются переговоры о Brexit Кадры сделаны сотрудниками специальной полицейской группы восстановления, которая тесно сотрудничает с лондонской службой скорой помощи и пожарной бригадой.

Правоохранители объяснили его публикацию необходимостью продемонстрировать, с какими трудностями следствию приходится сталкиваться в поисках тел.

"Очень важно, чтобы мы четко оценили масштаб задачи, стоящей перед нами, поскольку наши команды обыскивают башню, чтобы вернуть тела погибших близким", - пояснил командующий Стюарт Кунди, добавив, что сейчас число пропавших без вести, и, вероятно, погибших, составляет 58 человек, и оно может возрасти.

Как сообщал УНИАН, пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на 14 июня. Власти заявляют, что к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ - дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.