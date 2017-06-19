В Брюсселе начинаются переговоры о Brexit

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дейвис и главный дипломат ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье в понедельник, 19 июня, официально начнут переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза. Переговоры начнутся в Брюсселе в 11:00 по местному времени. Главные переговорщики встретятся за рабочим обедом, проведут консультации со своими делегациями и выйдут к прессе, как сообщает DW.

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На прошлой неделе Дэвис вместе с другими чиновниками в Лондоне подчеркнул, что приоритеты и график переговоров останутся неизменными несмотря на неудачу британской партии власти на внеочередных выборах. Британская премьер Тереза Мэй ранее заявляла о так называемом "жестком" Brexit.

Почти год прошел со времени референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, на котором британцы высказались "за" выход из ЕС. У обеих сторон осталось меньше двух лет, чтобы согласовать все формальности относительно Brexit.